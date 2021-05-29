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المشري من تركيا: “الدكتاتور” مشروع خاسر في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، خالد المشري، إن: “إن التدخل الخارجي في ليبيا، الذي من المفترض أنه موجه لدعم الاستقرار، قد ذهب في غير اتجاهه الصحيح بمحاولة خلق ديكتاتور جديد عدو للاستقرار”، وفق قوله.

المشري، وخلال كلمته بالندوة المقامة تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا” بالعاصمة التركية أنقرة، الجمعة، أضاف: “قام هذا الديكتاتور بمهاجمة العاصمة طرابلس في ظل وجود الأمين العام للأمم المتحدة فيها، وأجهض العمل الذي قامت به الأمم المتحدة لمدة سنة وأربعة أشهر لمحاولة جمع الليبيين على طاولة واحدة وأدرك العالم أجمعه بعد ذلك أن مشروع هذا الديكتاتور هو مشروع خاسر”، على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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