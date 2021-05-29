بوقادوم: جاري وضع الترتيبات الأخيرة لفتح الحدود الليبية الجزائرية من خلال معبر الدبداب

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن الجزائر عملت جاهدة للبحث عن حلول يصنعها الليبيون بأنفسهم، ونجدد دعم الجزائر الكامل للجهود الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

بوقادوم، وفي افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، أضاف: “ندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية حتى تحقيق انتخابات نزيهة في ديسمبر المقبل، وطموح الجزائر في المساهمة الاقتصادية مع ليبيا أكبر من أن يكون في مجال التبادل التجاري فقط”.

وواصل الوزير الجزائري: “الجانب الجزائري في صدد وضع الترتيبات الأخيرة لفتح الحدود الليبية الجزائرية من خلال معبر الدبداب، ونعمل على استئناف الخط البحري بين الجزائر وطرابلس لانعاش الاقتصاد بين البلدين”.