«شؤون الأحزاب»: تصاريح جديدة لممارسة العمل السياسي بداية من الثلاثاء

أعلنت لجنة شؤون الأحزاب، اليوم السبت، أنها ستباشر عملها لمنح تصاريح للأحزاب لممارسة العمل السياسي بداية من الأول من يونيو 2021 (الثلاثاء المقبل)، ويشمل ذلك الأحزاب الجديدة والقديمة.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال مقرها بوزارة العدل بمدينة طرابلس، مطالبة «المواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية بمراجعة اللجنة للحصول على النماذج اللازمة لغرض استيفائها وإرفاقها بالطلب الذي يجب أن تراعى فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الأحزاب السياسية».

وأشارت إلى أن التصاريح الجديدة تخص أيضا «الكيانات التي سبق أن منحت تصاريح لممارسة العمل السياسي بوصفها أحزابا سياسية من قبل اللجنة السابقة الملغاة بسبب بطلان إجراءات تشكيلها، وعليهم تقديم طلبات ومستندات جديدة إن رغبت في ممارسة العمل السياسي».

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المشكلة بموجب القانون رقم (29) لسنة 2021م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية بأنها ستباشر عملها المناط بها بمنح التصاريح للأحزاب بممارسة العمل السياسي، وذلك اعتبارا من يوم 2021/6/1.



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