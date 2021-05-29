المرصد السوري: تركيا تريد تحقيق مكاسب اقتصادية في ليبيا بإبقائها على 7000 مرتزق سوري هناك

ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الحكومة التركية تريد تحقيق مكاسب اقتصادية في ليبيا لذلك هي تبقي على نحو 7000 مرتزق سوري هناك.

عبد الرحمن أضاف بحسب المكتب الاعلامي التابع للمرصد السوري أن المضحك أنها تنفي وجود مرتزقة تابعين لها، مشيراً إلى أن عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا متواصلة بأعداد قليلة قياساً بالفترة السابقة، والفصائل هي من تدير هذه العملية وعلى رأسها “العمشات والحمزات والسلطان مراد”.

وتابع :” قلة قليلة عادت إلى سوريا وبذرائع تقارير مرضية، وبعض المرتزقة غادروا إلى أوروبا، كما أن هناك فئة لا يتم التطرق لها وهي الجماعات المتطرفة التي نُقل الآلاف منهم من سوريا إلى ليبيا عبر الحكومة التركية وبينهم 2500 تونسي، أين هم الآن هل مازالوا في ليبيا أم ذهبوا إلى مالي أو إلى منطقة أخرى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية