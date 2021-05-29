الجزائر تجدد دعمها لجهود السلطات الليبية لإعادة الاستقرار

جدد وزير الشؤون الخارجيةالجزائريصبري بوقدوم، اليوم السبت، دعم الجزائر لجهود السلطات الليبية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني بليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطراف الشعب الليبي.

وقال بوقدوم، في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بالجزائر ، “أجدد دعم الجزائر لجهود السلطات الليبية مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة الاستقرار السياسي والامني لليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطراف الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والازدهار والنمو”.

و للاشارة ، تحتضن الجزائر على مدار يومين، أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري-الليبي، الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر و ليبيا و بحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.

وسيعرف هذا المنتدى مشاركة زهاء 500 متعامل ليبي وجزائري يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة و منظمات أرباب العمل و الهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي .

كما سينظم بالموازاة مع المنتدى معرض خاص للمنتجات الجزائرية (سلع وخدمات) بقصر المعارض، الصنوبر البحري، على مدار اليومين المقبلين.