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اللافي يلتقي نائب أردوغان في إسطنبول ويصرح: نشكر أنقرة على دعمها لليبيا وملتزمون باتفاقياتنا معها

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي أمس الجمعة، عبد الله اللافي، عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة الزاوية ونائب رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له، بمدينة إسطنبول.

لقاء أوقطاي واللافي أقيم وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية في قصر دولمة بهتشة الرئاسي، وبحثا فيه القضايا التي نوقشت خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي الليبي رفيع المستوى في أبريل الماضي في تركيا.

وعن الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، أكد أوقطاي خلال اللقاء دعم تركيا الكامل لسلام دائم في البلاد.

بدوره، أعرب اللافي عن ترحيبه الكبير بلقاء الجانب التركي في إسطنبول، مقدما شكره لأنقرة على دعمها ليبيا، ومؤكدا التزامها بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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