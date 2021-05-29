وزير الداخلية يوجه باتخاذ إجراءات مشددة في هذا الشأن

وجه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بشأن ضبط المركبات الآلية معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن ظاهرتا الزجاج المعتم والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية أصبحتا من الظواهر التي تمثل انتهاكا صارخاً للقوانين والنظم الأمنية السارية بالإضافة لكونها تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المرورية موضحة أن عدم اتخاذ الإجراء المناسب حيالها يؤدي إلى تمادي العابثين والخارجين عن القانون ويسهم في استفحال تلك السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن .

وتضمنت تعليمات الوزير حظر دخول أي مركبات آلية لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج للمقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهما كانت صفة سائقها.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة والأمن من أجل حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية إنطلاقاً من مبدأ أن الأمن مهمة تضامنية تتطلب تكاتف كل الجهود بما يعود بالنفع والأمن على الجميع وزرع الطمأنينة في قلوب الآمنين.