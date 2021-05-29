المنفي يزور تونس ويبحث مع سعيد العلاقات الثنائية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الملفات المحلية والدولية التي تخص البلدين.

وأوضح المنفي أنه استعرض مع سعيد وجهات النظر والتعاون الثنائي الاقتصادي والأمني وتنظيم العمالة، وأوضاع المواطنين من البلدين، ودعم الاستثمارات، والتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي من خلال لجان مشتركة.

من جانبه جدد الرئيس التونسي قيس سعيد في مؤتمر صحفي جمعه بالمنفي وقوف تونس إلى جانب ليبيا والليبيين في إعادة بناء المؤسسات وتأمين المرحلة الانتقالية، ليعبر الليبي عن إرادته واختيار من يحكمه دون وصاية من أحد.

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