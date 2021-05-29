«الرعيض»: سعيد بمشاركتي في افتتاح المنتدى الليبي الجزائري وأتطلع لفتح المعبر الحدودي

قال محمد الرعيض عضو مجلس النواب، إنه سعيد بالمشاركة في افتتاح فعاليات اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، بدولة الجزائر الشقيقة.

وكتب “الرعيض” على حسابه بـ”فيسبوك”: “أتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة تمهد الطريق لتعاون وتكامل اقتصادي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا وفتح المعبر الحدودي واستئناف الرحلات الجوية في أقرب وقت” وفق قوله.

وافتتح، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، بمشاركة حوالي 400 رجل أعمال واقتصادي من البلدين.

وأشرف على افتتاح المنتدى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ووزير التجارة، كمال رزيق، الى جانب وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج.

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه زهاء 150 رجل أعمال ليبي و250 جزائريا، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة”، حسب مديرية ترقية

ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجزائرية.

ويسجل المنتدى مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة و منظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية الجزائرية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.