الجزائر: وضع آخر الترتيبات لفتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس

كشف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم السبت، أن الجزائر تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس، بصدد وضع الترتيبات اللوجستية و التقنية الأخيرة من أجل فتح هذا المعبر بالتنسيق مع الجانب الليبي.

كما أعلن وزير الخارجية الجزائري، في مداخلته خلال المنتدى الاقتصادي الجزائر-الليبي، الذي افتتح اليوم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أن “الجانبين يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس و الجزائر العاصمة لاستغلال نقل السلع و البضائع”.

وأكد الوزير ان “طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، و إنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشراكات المختلطة، و الاشتراك في رأس مال المؤسسات و غير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين بلدينا”.

ومن أجل تحقيق هذا المسعى الاستراتيجي اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من القرارات و التدابير الكفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي و القانوني بما يمكن المبادرين الاقتصاديين، ورجال الأعمال الجزائريين و الليبيين من إطلاق مشاريع تعاون و شراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.