في أول زيارة له لمؤسسة النفط.. الدبيبة لـ صنع الله: أنتم العمود الفقري للاقتصاد الليبي

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين بزيارة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، كما كان في مقدمة مستقبليه محمد عون وزير النفط والغاز.

الدبيبة عقد فور وصوله بحسب المكتب الاعلامي التابع للمؤسسة اجتماعاً بالحضور، حيث رحب صنع الله به وبهذه الزيارة “الناجحة” وقال: “نشكركم على زيارتكم هذه وهذا ليس بغريب عنكم فقد وعدتمونا بتقديم كل الدعم لنا عند لقائنا الأول بكم وزيارتكم اليوم هي خير دليل على حرصكم على استمرار عجلة الإنتاج بالقطاع”.

وترحم صنع الله في بداية كلمته على أرواح شهداء قطاع النفط الذين قضوا أرواحهم في الفترة الماضية ولعل اخرهم شهيد الواجب أحمد ابوعجيلة ابودبوس، أحد العاملين بشركة راس لانوف والذي قضى اثر حادثة سقوطه من إحدى قاطرات الجر البحرية أثناء تأدية واجبه الوظيفي في مناولة عملية خروج سفينة تجارية من الرصيف التجاري بالميناء بحسب قوله.

وأضاف أن قطاع النفط واعد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه، موضحاً أن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الإنتاج بالرغم من الانقسامات السياسية الحادة طيلة الفترة الماضية، وظل العمل بالمؤسسة وشركاتها دونما انقطاع بالرغم من التحديات و هو شي سيظل يذكره التاريخ استمرارًا لمسيرة المؤسسة الوطنية للنفط التي تزيد عن الـ 53 عامًا وسيظل زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الإنتاج واصلاح البنية التحتية للحقول التي تعرضت للتخريب وخزانات النفط التي دمرت نتيجة للصراعات هي من اهداف المؤسسة.

وتابع:”كما لا ننسى تطوير قطاع التكرير والتصنيع، لدى المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الخطط والبرامج ومشاريع الاستثمار وما ننتظره هو الدعم المالي وتوفير الميزانيات اللازمة”.

من جانبه أكد الدبيبه على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة، باعتبارها مصدر قوت الليبيين الوحيد والرافد الاساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على تشجيع الاستثمار في القطاع لما له من عوائد كبيرة على مستوى الدخل القومي للبلاد.

وأردف قائلاً : “ارفع لكم القبعة بكل احترام باعتباركم العمود الفقري للاقتصاد الليبي وأحي كافة العاملين بالقطاع في مختلف المواقع النفطية سواء في الصحراء او في الموانئ النفطية او في وسط البحار”.

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