وزير النفط لرئيس الحكومة: العاملون بالقطاع لهم الحق في زيادة المرتبات

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال لقائه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن العاملين في المواقع النفطية أن لهم إستحقاق كامل في نظام مرتبات عادل ومجزي، ولهم الأحقية في تطبيق قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%.

وشدد عون خلال كلمته أثناء زيارة الدبيبه للمؤسسة الوطنية للنفط على وجوب تفعيل كل ما من شأنه تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بقطاع النفط لأنه مصدر رزق الليبين مبينا أن وزارة النفط والعاز تدعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يحقق برامجها وأهدافها وتطلعاتها.

من جانبه أشار وكيل وزارة النفط والغاز إلى ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري، المتمثل في مستخدمي قطاع النفط بجميع المواقع والحقول، وطالب بتنفيذ وتفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع بنسبة 67% والصادر منذ عام 2013، وبين أن هذه زيادة مستحقة لما يقدمه العاملون من جهد وعمل فى مواقع عملهم.