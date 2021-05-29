جلسة محادثات «على انفراد» تجمع المنفي وقيس سعيد في قصر قرطاج

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، جلسة محادثات «على انفراد»، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم السبت بقصر قرطاج، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، اليوم، تم خلال اللقاء تأكيد عمق الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، والإرادة الثابتة على المزيد من تطوير علاقات التعاون والتبادل المتميزة وآفاق دعمها وتنويعها وفق «تصورات مبتكرة وفكر جديد»، وتذليل الصعوبات التي تعترضها بما «يلبي التطلعات المشروعة والآمال الكبيرة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما».

وشهد اللقاء تبادل الرأي والتشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل آليات العمل المغاربي المشترك.

كما تم تأكيد ضرورة تكثيف نسق تبادل الزيارات، وتفعيل مختلف أطر التعاون والتسريع بانعقاد الاستحقاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي، خصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

كما عقد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، في أعقاب المحادثات، ندوة صحفية مشتركة.

الرئيس التونسي يستقبل المنفي في مطار قرطاج

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المنفي إلى تونس، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي.

وتمتد الزيارة حتى الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على «سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية»، وفق بيان للرئاسة التونسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا