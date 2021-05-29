وزير الداخلية: إجراءات قانونية صارمة بحق السيارات المعتمة

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد “خالد مازن” تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بشأن ضبط المركبات الآلية معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية ، خاصة وأن هذه المظاهر أصبحت من أخطر الظواهر التي تمثل انتهاكا صارخاً للقوانين والنظم الأمنية السارية بالإضافة لكونها تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المرورية وأن عدم اتخاذ الاجراء المناسب حيالها يؤدي إلى تمادي العابثين والخارجين عن القانون وبسهم في استفحال تلك السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن.

وكما نصت تعليمات الوزير بحظر دخول أي مركبات آلية لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج للمقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهما كانت صفة سائقها.

وتطالب وزارة الداخلية كافة السادة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة والأمن من أجل حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية إنطلاقاً من مبدأ “أن الأمن مهمة تضامنية تتطلب تكاثف كل الجهود بما يعود بالنفع والأمن على الجميع وزرع الطمأنينة في قلوب الآمنين”.