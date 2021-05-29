صالح يجدد لكوبيش تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أكد خلال لقائه كوبيش بمدينة القبة تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي.

وشدد صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

وبحث صالح وكوبيش آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.