محللون لـ«فرانس برس»: السياسة الحل في ليبيا.. وتحذير من نسف خارطة الطريق

قال محللون إن السياسة هي الحل الوحيد الممكن في ليبيا بعد أن أثبتت الحرب عدم جدواها لجميع الأطراف ولن تمكنهم من تحقيق مصالحهم، وحذروا في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي من «نسف خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية برمتها» ودعا إلى ضرورة «التحقق من عدم نسف العملية بمناورات يقوم بها هذا الفريق أو ذاك»، حسب تقرير «فرانس برس» اليوم السبت.

وأضاف المصدر: «إذا استثنينا عددا محددا من الجهات الفاعلة في الشرق وبينهم (قائد قوات القيادة العامة) المشير خليفة حفتر، فإن نسف العملية السياسية يعطيهم أسبابا ليصبحوا مخربين للعملية بدلا من المشاركة فيها».

الخلافات تبقى الانتخابات« افتراضية»

وجاء في التقرير أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر «تبقى افتراضية، بسبب الخلافات الكبرى، لا سيما حول طريقة التصويت، في حين أن الانتخابات الرئاسية ستكون أول انتخابات من نوعها تنظم في ليبيا».

ويرى المحلل السياسي الليبي، محمود خلف الله، أن «أنصار حفتر أدركوا أن الحل الوحيد الممكن في ليبيا سياسي… وأن الحرب لن تكون وسيلة تحقيق مصالحهم»؛ فيما تحدث جليل الحرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال انيشاتيف» في جنيف عن «مشاكل انعدام الثقة يواجهها حفتر» أرجعها إلى «الديناميكية العشائرية»، معتبراً أن «ما كان يمكن معالجته قبل حرب طرابلس بات أصعب الآن».

وأشار تقرير «فرانس برس» إلى تكثيف ظهور حفتر و«وعده ببناء ثلاث مدن جديدة في محيط بنغازي مع تشييد آلاف المساكن لعائلات الشهداء الذين سقطوا في القتال، دون تفاصيل عن هذه المشاريع الضخمة».

تغير لهجة خطاب حفتر

أما الأستاذ في العلاقات الدولية مولود الحاج، فيرى أن «لهجة حفتر تغيرت، فقد ابتعد عن الخطاب العسكري»، وقال إنه «يراهن على الانتخابات المقبلة على أمل تحقيق فوز سياسي بعد هزيمته العسكرية».

ويتوقع الباحث بمعهد «فيريسك مابلكروفت» هاميش كينير أن «يدعم حفتر انتخابات رئاسية مباشرة يمكن الترشح فيها أو الترويج لمرشحه». ويقول إنه إذا تأجلت الانتخابات «من المحتمل أن يستغل حفتر ذلك للتأكيد أن الحكومة الانتقالية غير مشروعة وربما التفكير في العودة إلى النزاع المسلح، لكنه لم يعد قويا كما كان من قبل».

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