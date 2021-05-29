رئيس مجلس النواب يؤكد لكوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش حيث تناول اللقاء اخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش حيث تناول اللقاء اخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء مع المبعوث الأممي، أكد على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي.

رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء مع المبعوث الأممي، أكد على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي.