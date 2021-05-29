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رئيس مجلس النواب يؤكد لكوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش حيث تناول اللقاء اخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.
 
رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء مع المبعوث الأممي، أكد على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي.
 
وشدد المستشار صالح أيضاً على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري، مؤكداً على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.   

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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