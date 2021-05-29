في بنغازي.. انطلاق اكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة

انطلق في القاعدة العسكرية بنينة في مدينة بنغازي أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة في الذكرى السابعة لعملية الكرامة بحضور قائد الجيش خليفة حفتر.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري قال أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي إن القاعدة العسكرية بنينا تحتضن اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة مبينا أنه يشارك في العرض كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.