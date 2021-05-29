الملف الليبي على طاولة تركية أمريكية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في اجتماع عُقد اليوم السبت في قصر دولما بهجة، في إسطنبول، الجهود المشتركة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار بيان للرئاسة الأمريكية، إلى أن الطرفين اتفقا، خلال الاجتماع الذي تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، على ضرورة استمرار الجهود المشتركة لضمان السلام والاستقرار في القضايا الإقليمية مثل أفغانستان وسوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا.

وقال البيان إن موضوعات الاجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في قمة الناتو المقبلة، كانت على جدول الأعمال أيضًا.

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