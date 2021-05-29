ميدل إيست أونلاين: تأمل مدينة بني وليد الليبية أن تنهي حكومة الوحدة عزلتها

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 May, 2021

نشر موقع ميدل إيست أونلاين المتخصص في التحليلات السياسية لمنطقة الشرق الاوسط تقريرا حول الأوضاع في مدينة بني وليد الليبية التي تعاني من مشاكل جامعة وعزلة وإهمال فرضا عليها عقب الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

واستهل الموقع تقريره بقول في مدينة بني وليد الليبية لا تزال أعلام الرئيس الراحل معمر القذافي ترفرف في بعض الأماكن والشوارع مليئة بالإهمال لكن سكانها لديهم أمل جديد في بلدتهم وبلدهم.

وخلال زيارة قام بها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة لوح الناس بأغصان الزيتون أثناء مرور موكبه المدرع عبر المدينة التي ظلت معزولة منذ فترة طويلة بسبب الخلافات السياسية. رفع الأطفال علامة النصر.

وتم تعيين الدبيبة في مارس وأدى اليمين أمام البرلمان الليبي المنقسم بعد اختياره عبر عملية محادثات للأمم المتحدة، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تقدم أفضل فرصة للسلام منذ سنوات رغم أنها قد تكون ضئيلة.

وحلت حكومته المؤقتة محل إدارتين متحاربتين في المناطق الشرقية والغربية ، وجلبت مجموعة من المصالح الفئوية والإقليمية إلى مواقع السلطة...

ولا تزال تواجه تحديات ضخمة بما في ذلك عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة على الأرض وانعدام الثقة بين المجتمعات والخلافات حول الوصول إلى الثروة النفطية.

إرث ثقيل

وظهرت هذه المشاكل في بني وليد حيث يرى إرث عقد من القتال والعزلة والانقسام في شوارع مليئة بالحفر ومباني محترقة مليئة بالرصاص.

قال عبد الفتاح جبارة مدرس وصانع القهوة في وسط المدينة “المدينة مهمشة ومعزولة وتحتاج إلى الكثير من الدعم”.

ومع اقتحام رتل الدبيبة في بني وليد الأسبوع الماضي أدى وجود المدرعات التابعة لقوات “اللواء 444” المتمركزة في طرابلس والتي تحميه ووزراء الحكومة إلى تسليط الضوء على مخاوف من اندلاع أعمال عنف.

المقاتلون الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي وأقنعة استولوا على كل نقطة تفتيش من ضواحي طرابلس إلى أطراف بني وليد.

عندما وقعت أحداث فبراير 2011 ضد القذافي بدعم من الناتو كانت بني وليد معقلًا للرئيس الراحل، وبعد ذلك بعام قاومت القوات الغاضبة من حماية سكان المدينة لمقاتل متهم بارتكاب انتهاكات.

بدأت تلك المعارك عقدًا من العزلة لبني وليد معزولًة عن الفصائل الرئيسية التي حكمت معظم ليبيا عن العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي الشرقية.

وبعض المباني لا تزال بها ثقوب في القذائف. النوافذ محطمة. تظهر على الجدران علامات الاحتراق. عند مدخل البلدة يرفرف علم ليبيا الأخضر. يظهر ملصق للقذافي على لوحة إعلانية.

والطرق غير ممهدة أو مليئة بالثقوب. تنمو الحشائش في مداخل المباني المهجورة وركود برك الصرف الصحي المغطاة بالطحالب بالقرب من بعض المجمعات السكنية.

دعم عاجل

الدبيبة هو أول شخصية حكومية بارزة تقطع 180 كيلومترًا من طرابلس إلى تلال بني وليد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

لقد غطت حكومة الوحدة التي يرأسها مشاكل داخلية بسخاء عبر استخدام عائدات النفط الليبية لإرساء العقود وإصلاح البنية التحتية وبدء المشاريع.

في مصنع سجاد معروف قبل عام 2011 بمنتجات الصوف الطبيعي عالية الجودة تظهر شبكات العنكبوت وآلات الغزل الخاملة التي تغطي الغبار والتي تمتد في الظلام. فقط عدد قليل لا يزال يعمل.

قالت فاطمة مسعود 50 عاما التي تعمل هناك منذ 20 عاما “المصنع بحاجة للدعم”، مضيفة “لا يوجد شيء في المدينة يمكن أن يوفر رواتب جيدة.”

ووعد دبيبة بزيادة رواتب العمال بنسبة 70٪ بالإضافة إلى أموال الترقيات قائلاً “بني وليد لن تكون ساحة حرب … سنخلق فرص عمل للشباب.

وقال محللون سياسيون إن التركيز على مخاطر الإنفاق يجعل حكومة الوحدة معرضة للخطر حيث يتحدى برلمان شرق البلاد ميزانيتها.

وأضافوا أن فرصة المحسوبية والثروة قد تثني الدبيبة عن الوفاء بالتزامه بإجراء انتخابات لتشكيل حكومة دائمة لتحل محل حكومته.

لكن في بني وليد رحب الناس بزيارة دبيبة.

وقال أحد السكان يدعى علي أبو القادر خلال حفل تخرج طلاب حضره رئيس الوزراء “نحن بحاجة إلى دعم عاجل”.

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