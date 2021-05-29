عقيلة صالح لـ«كوبيش»: يجب أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ” يان كوبيش ” حيث تناول اللقاء آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مع المبعوث الأممي على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الإنتخابي.

وشدد على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري ، كما أكد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .