السفير الألماني في طبرق لمناقشة عدد من «القضايا المحلية»

وصل السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق، صباح اليوم السبت، للقاء عميد البلدية وأعضاء المجلس التسييري.

وتستهدف زيارة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق مناقشة عدد من القضايا المحلية.

وكان في استقبال السفير بمقر بلدية طبرق عدد من المسؤولين في المجلس التسييري.

وشارك السفير الألماني لدى ليبيا في اجتماع عقد بفندق دار السلام مع عميد بلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية وعدد 7 بلديات وهي بلديات : بنغازي، البيضاء، شحات، جالو، أجخرة، البريقة، أجدابيا.

وأطلقت المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ مشروعات التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات.

والثلاثاء الماضي، التقى “عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء ‏تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، والذي سينعقد خلال شهر يونيو المقبل.

كما أفاد السفير الألماني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ناقشت مع الدبيبة التبادل الوافي والودي حول آخر التطورات، حيث ناقشنا أيضًا كيفية مواصلة تطوير نتائج برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم”.