وزير المواصلات يوجه خطابا لشركتي الطيران الأفريقية والليبية بوقف قرارات التوظيف

وجه وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اليوم السبت، خطابا إلى كل من الشركة الليبية الإفريقية للطيران وشركة الخطوط الجوية الليبية بشأن عمليات التوظيف.

وكشفت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، في بيان لها، أن وزير المواصلات بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة طلب من شركتي الخطوط الليبية والإفريقية إيقاف قرارات التوظيف.

وذكر البيان الصادر من الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة أن خطاب محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية شمل المطالبة بوقف قرارات إيفاد الموظفين بالمحطات الخارجية.