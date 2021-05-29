السفير الألماني في طبرق لمناقشة عدد من القضايا المحلية

وصل السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق، صباح اليوم السبت، للقاء عميد البلدية وأعضاء المجلس التسييري.

وتستهدف زيارة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إلى بلدية طبرق مناقشة عدد من القضايا المحلية.

وكان في استقبال السفير بمقر بلدية طبرق عدد من المسؤولين في المجلس التسييري.

وشارك السفير الألماني لدى ليبيا في اجتماع عقد بفندق دار السلام مع عميد بلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية وعدد 7 بلديات وهي بلديات : بنغازي، البيضاء، شحات، جالو، أجخرة، البريقة، أجدابيا.

وأطلقت المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ مشروعات التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات.