وزير الصحة يبحث مع وفد مصري آليات التعاون المشترك فيما يخص تطوير القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة علي الزناتي، صباح السبت، مُستشار محافظ الإسكندرية ورئيس لجنة تطوير القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية محمود الزلباني والملحق الصحي بجمهورية مصر العربية عمر الطوير، وذلك لوضع آلية للتعاون فيما يخص تطوير القطاع وإعادة هيكلية النظام الصحي في ليبيا ليخدم الليبين والعاملين في هذا القطاع.

وفي كلمة لوزير الصحة خلال الاجتماع جاء فيها: “يشرفنا ويسعدنا التعاون بشكل كبير وواضح مع الجانب المصري، مصر الحضارة، مصر الأمة، مصر الاستقرار، مصر الدعم، مصر المساندة، وذلك من خلال تفعيل ما سبق واتمام ما يمكن اتمامه من أجل إنجاح هذا التعاون”.

وتابع قائلاً: “الشعب المصري منذ الأزل هو الرفيق والصديق للشعب الليبي، ولدينا رغبة شديدة في الإستفادة من كل الخبرات والسياسات الصحية والعلمية المصرية فيما يخص تطوير القطاع”.

ومن جانبه أكد الزلباني على سعادته للتعاون مع ليبيا فيما يخص تطوير القطاع الصحي، وشدد على أن الشعب الليبي هو أهلنا، كما تمنى أن يكون له ولو دور بسيط في مساندة ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع لجنة تقييمية من الجانبين، لدراسة الوضع الحالي وتحديد احتياج القطاع ووضع خطط قصيرة المدى وخاصة فيما يخص الرعاية الصحية الأولية، رعاية طب الطوارئ، رعاية الحالات الحرجة، وخطط طويلة المدى فيما يخص الطب المتقدم في مجالات القلب والأوعية الدموية، الأشعة، الأورام، جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة.