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رئيس مجلس النواب يدعو لانتخابات رئاسية مباشرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في مدينة القبة، تناول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان للمجلس.

وجدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد عقيلة صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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