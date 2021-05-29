شركة الكهرباء: وصول قطع غيار لصيانة محطتي الزاوية والخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار خاصة بعمرة الوحدة الرابعة من محطتي الزاوية والخمس.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المعدات شملت كرسي التحميل الخاص بمولد الوحدة الغازيه الرابعة وكرسي التحميل الخاص بتربينة الوحدة الغازيه الرابعة ومحول الاشتعال الخاص بالوحدات الغازيه (E1) الأولى والثانية والثالثة، كما شملت قطع غيار خاصة بمولد الوحدة الغازيه الأولى وصمام التحكم الرئيسي للغاز الخاص بالوحدة الغازية الرابعة وكذلك قطع غيار خاصة بغرفة الاحتراق بالوحدة الغازية الرابعة وقطع غيار خاصة بمنظومة العادم بالوحد الغازيه الرابعة إضافة إلى أنابيب خاصة بخط الوقود الرئيسي المغذي للوحدة الغازيه الرابعة .