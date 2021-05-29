توقيع اتفاق شراكة بين بيوت الشباب الليبية والتونسية 

وقعت جمعية بيوت الشباب الليبية، اليوم السبت، اتفاق تعاون مشترك مع الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب برعاية وزير الشباب فتح الله الزني.

وحضر من الجانب التونسي “المنصف بن منصور” رئيس الجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب و”الأسعد العيار”، ومن الجانب الليبي “عبد السلام العربي” رئيس مجلس إدارة الجمعية ببيوت الشباب الليبية و”أسامة الأحمر” مدير إدارة البرامج والأنشطة بالمكتب التنفيذي بالجمعية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الشباب الليبية، فقد جاءت هذه الاتفاقية لأجل تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين الجمعيتين وخاصة مع العلاقات التاريخية مع الجارة والشقيقة جمهورية تونس، وتوثيقاً للعلاقات الشبابية المغاربية والعربية وتفعيلاً لدور البلدين بالوكالة المغاربية للأنشطة الشبابية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يأتي في إطار فلسفة وأهداف حركة بيوت الشباب العالمية، وتنفيذاً لتوصيات مؤتمرات الاتحاد المغاربي لجمعيات بيوت الشباب المتعاقبة والتي جاءت لتشجيع تنمية السياحة والتواصل الشبابي بين دول المنطقة، وتبادل الزيارات والبرامج والأنشطة الشبابية المشتركة بصفة شمولية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية التي تنمي أسباب التواصل والتعاون والبرمجة المشتركة للفعاليات والأنشطة الشبابية تطويراً لحركة بيوت الشباب المغاربية والعربية والدولية والنهوض بها.