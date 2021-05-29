الصحة العالمية تتعاقد مع فرق طبية للعمل في عشر مراكز بالجنوب

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم أنها خصصت أطباء باطنة لعدة مراكز صحية في عشر مناطق بالجنوب الليبي، منها مركز تشخيص وعلاج السكر والغدد الصماء بسبها، وذلك لمدة ستة أشهر.

وقال مدير إدارة الشئون الإدارية بمركز تشخيص وعلاج السكر والغدد الصماء بسبها علي عبدالجليل القاضي لأخبار ليبيا24، إن المركز يعاني نقصا واضحا في الأطباء خاصة أطباء الباطنة والأطفال، ويستفيد اليوم من مبادرة منظمة الصحة العالمية بتوفير الأطباء بدوام عمل منتظم لمدة ستة اشهر، وهو ما سينعكس إيجابا على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز للمرضى في سبها وضواحيها.

من جانبها أوضحت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، أن المنظمة خصصت عشر فرق طبية للعمل في مراكز صحية في غات والشويرف والغريفة ومرزق والقطرون وام الارانب وإدري والبوانيس والقرضة الشاطئ وبراك الشاطئ.