وفاة الطيار جمال بن عامر بعد سقوط طائرته في العرض العسكري ببنغازي

توفي العميد طيار جمال بن عامر إثر سقوط طائرته خلال مشاركته في العرض العسكري المقام في قاعدة بنينا ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة.

وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن الاستعراض الذي انطلق اليوم السبت هو أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد، احتفالا بذكرى انطلاق “ثورة الكرامة 2014”.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، من بنغازي إن الاستعراض الذي سينطلق في منطقة بنينة التي شهدت معارك الجيش الليبي ضد الإرهاب هو أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ونوه المسماري إلى أن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط.

واختتم تصريحاته بأن الجيش الليبي ما يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.