الصحة العالمية تطلق سلسلة تدريبات لفرق الرصد بالجنوب

أخبار ليبيا24

اطلقت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم سلسلة تدريبات جديدة تستهدف فرق الرصد والاستجابة السريعة في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، وبدعم من المبادرة الليبية الانتقالية.

اطلقت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم سلسلة تدريبات جديدة تستهدف فرق الرصد والاستجابة السريعة في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، وبدعم من المبادرة الليبية الانتقالية.