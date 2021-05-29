«عقيل»: مضت 100 يوم على ابتلاء ليبيا بـ«حكومة ستيفاني» العرفية ولا شيء تحقق

انتقد عز الدين عقيل، المحلل السياسي والكاتب الليبي، أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد مرور أول 100 يوم على توليها السلطة في البلاد.

كتب “عقيل” على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم السبت: “مضت 100 يوم على ابتلاء ليبيا بحكومة ستيفاني (ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية السابقة في ليبيا) العرفية، ولا شىء حتى الآن غير: تواصل الانقسام وتقطيع أوصال الوطن، واستمرار النزاع على شرعية السلاح، واللامصالحة، وزيادة العنجهية الجهوية المسلحة، وتجمع نذر الحرب”.

وفي وقت سابق، انتقد عز الدين عقيل المحلل السياسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب عز الدين عقيل على حسابه بموقع فيسبوك: “لا تدلس ولا تنافق الناس يا دبيبه بإعلان دور مركزي وهمي لقرية أو قبيلة أو مدينة بتحقيق المصالحة”.

وأضاف “اعلم يا دبيبة أن المصالحة لن تتحقق إلا بنزع السلاح وتفكيك المليشيات واحتكار الحكومة حصراً للسلاح والعنف وهو ما يبدو انه غربي” على حد قوله.