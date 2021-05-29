امغيب: الإستعراض العسكري يؤكد أن القائد العام استطاع بناء قوة عسكرية ضخمة من أجل ليبيا واسترجاع السيادة للوطن

قال عضو مجلس النواب، سعيد إمغيب، إن الهدف من الإستعراض العسكري الليبي إرسال عدة رسائل منها رسائل للداخل ورسائل أخرى للخارج”.

امغيب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أن الرسائل الداخلية مفادها أن الجيش الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي، استطاعت بناء قوة عسكرية ضخمة تم بنائها من أجل ليبيا واسترجاع السيادة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الليبي سيكون نواة لإنطلاق العملية الإنتخابية القادمة في البلاد.

وأوضح أن الجيش الليبي، يستطيع تأمين كل المدن الليبية ووضع كل الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استمرار ونجاح العملية السياسية، بموجب إتفاقات جنيف.