استئناف الرحلات الجوية من صفاقس لطرابلس‎

أعلنت الشركة التونسية “تونس ير إكسبرس” عن استعادة نشاطها نحو ليبيا، من خلال برمجة ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار صفاقس التونسي ومطار معيتيقة في طرابلس، ابتداء من 6 يونيو وذلك أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، وفقاً لما ذكره التلفزيون التونسي.

وتأتي برمجة هذا الخط الدولي استجابة لأهمية الطلب في صفاقس، وخاصة من قبل رجال الأعمال في المنطقة وفي كامل الجنوب التونسي، وفق ما أوضحته الشركة.

وأشارت الشركة التونسية إلى أنه بالنسبة للجانب الليبي فإن هذه الرحلات ستسهل تنقل المسافرين لأجل الأعمال والعلاج، ولإجراء الزيارات السياحية والتجارية.

وبعد الزيارة التي قامت بها الحكومة التونسية لطرابلس، صرّح المدير العام لشركة تونسية أخرى هي “التونسية”، عن رغبة الناقل التونسي بزيادة رحلاته إلى بنغازي لتصبح ست رحلات أسبوعية.

وتحدّث مدير “التونسية” عن قرب استئناف رحلات الشركة إلى مطارات ليبية أخرى، هي الأبرق ومصراتة وسبها، بما يمتلك من أسطول قوامه حالياً عشر طائرات في خط التشغيل.

وفي الجانب الليبي تتجهز الخطوط الأفريقية لتدشين عودة رحلاتها الشهر المقبل إلى تونس، لتُحقق بعض التوازن الذي اختل نظراً لضعف القوة التشغيلية من ناحية الأسطول لدى الخطوط الليبية التي تعمل بطائرتين فقط إحداها للرحلات الطويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية