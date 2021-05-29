الدعم المركزي في سرت يُنفذ مداهمات ضد مطلوبين‎

ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة سرت، خرجت دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي بعد تعليمات رئيس الخطة الأمنية المقدم أيمن محمد المجعب البرعصي، وأسفرت الجولات عن مداهمة أكثر من عدة مواقع تُستخدم للجريمة في المنطقة.

وتابعت كاميرا “218” دوريات الدعم المركزي فرع البيضاء المكلفة بتأمين سرت، بمشاركة الشرطة العسكرية والبحث الجنائي والدعم المركزي فرع البيضاء.

وأفاد رئيس الخطة الأمنية بأن الدوريات تمكنت من القبض على تاجر مخدرات ومصادرة كامل الكمية التي بحوزته، كما تمت مداهمة مزرعة في أطراف المدينة توجد فيها 17 حاوية مخبأة منذ 10 سنوات، تم الاستيلاء عليها من جهاز مشروع النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وبعض الشركات التي كانت تعمل في سرت، وإحالة المتورطين للجهات المختصة.

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