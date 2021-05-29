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حفتر: ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> حفتر: ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

حفتر: ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس

29 May, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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