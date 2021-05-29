<br /> حفتر: ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا حفتر: ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس 29 May, 2021 رابط مختصر



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