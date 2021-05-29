الاتحاد الأوروبي: الأمن والاستقرار في ليبيا مُهددَين

اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار أوليفر فاريلي أن الأمن والاستقرار في ليبيا مُهددَين بسبب الهجرة غير القانونية، مُعرباً عن سعادته بزيارة ليبيا واللقاء مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية ووزير الداخلية.

وقال فاريلي، الذي شارك في المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد الجمعة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية الإيطالي والمالطي، إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فرصة فريدة لإعادة بناء ليبيا آمنة ومستقرة ولإعادة بناء سيادتها ووحدتها.

وأكد فاريلي أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ملتزمة بشدة بدعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية، مشيراً إلى أن افتتاح مقر البعثة الأوروبية في طرابلس مطلع الشهر الجاري وزيارته ما هي إلا مؤشر على انخراط الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية.

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