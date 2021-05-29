حفتر: آن الأوان للتصالح والتسامح.. ولن نتردد في خوض المعارك إذا تعرقلت التسوية السياسية

قال قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، إن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما مت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها»، وفق قوله.

وأضاف حفتر، خلال استعراض عسكري اليوم السبت في بنغازي، «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمة المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».

وتابع أن قواته كانت قريبة من «تحرير العاصمة طرابلس»، لكن العالم «هرع لوقف الزحف»، مؤكدا أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من اجل السلام، لم تكن إلا نتيجة «القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس».

وشدد على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق أن تترك أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة»، بحسب قوله.

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