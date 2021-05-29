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القائد العام: استجبنا للمطالب الدولية بوقف المعارك العسكرية لتحقيق الحل السلمي.. ونقول لأعداء السلام إن عدتم عدنا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حيا القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، كل من شارك القوات المسلحة العربية الليبية في الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة.
القائد العام، وفي كلمته خلال الاستعراض العسكري المهيب الذي قامت به القوات المسلحة، أكد أن استعراض طلائع ووحدات من القوات المسلحة من مختلف أركان وصنوف المؤسسة العسكرية جاءت لتطمين الشعب الليبي أن القوات المسلحة العربية الليبية هي حماة الوطن.
وتابع: “هذا هو جيشكم الذي يفرض السلام ويحميه بيد تبني ويد تقاتل العدو في آن واحد، مضيفاً: “أن هذا الاستعراض يبعث السعادة والنشوة في نفوس الليبيين الأحرار لأنه يلقي الرعب والهلع في أعداء الوطن “.
واستكمل: “رسالتنا بأن أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك إذا خرقت التسوية”، مؤكداً أن الجيش الوطني الليبي أنشأ نفسه من العدم بأعلى درجات التأهيل.
وأكد أن القوات المسلحة حطمت راية الإرهاب في درنة ورفعت راية الأمن والسلام، مشدداً على أن الجيش الوطني هو المؤسسة التي تستكمل بها باقي مؤسسات الدولة.
وأشار القائد العام، إلى أن القيادة العامة ظلت سنوات عديدة تدعم الحل السياسي السلمي، وذلك حقنا للدماء وحفاظاً على الممتلكات، مطالباً بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات دون مماطلة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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