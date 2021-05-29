جمعة القماطي: أقف بالأجواء الواعدة بطرابلس بعيداً عن عنتريات المشروع العسكري

التقط جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى دول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بحزب التغيير صوراً له في ميدان الشهداء بطرابلس.

وعلق القماطي، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “‏في ⁧‫طرابلس‬⁩ اليوم السبت 29 مايو 2021 مع أجواء الاستقرار والتفاؤل الواعدة بعيدا عن عنتريات واوهام المشروع العسكري المهزوم الذي تكسًر على أسوار عاصمتنا الحبيبة قبل عام” وفق قوله .

أضاف “القماطي”: “ليبيا‬⁩ لن تكون إلا دولة مدنية دستورية يحكمها نظام ديمقراطي تتسع لكل أبنائها ليعيشوا في حرية وسلام ورخاء بإذن الله” وفق تعبيره.