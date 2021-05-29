السفير الألماني يزور طبرق والإعلان عن اطلاق مشاريع في سبع بلديات بدعم ألماني

أخبار ليبيا 24-خاص

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفيتشا اليوم السبت زيارة إلى طبرق وفور وصوله قام بزيارة إلى المقبرة الألمانية بالمدينة.

وعقد السفير الألماني خلال الزيارة اجتماعاً بمقر بلدية طبرق بحضور رئيس وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، وناقش عدد من المشاريع داخل البلدية وعن العراقيل التي تواجه البلدية.

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا أن بلدية طبرق تشهد طفرة كبيرة من المشاريع، كما أكد أن ليبيا تشهد استقرارا أمنيا بوجود حكومة الوحدة الوطنية وأن هذا التوحد في المؤسسات سيلقي بظلاله على المواطن الليبي بوصول الخدمات لكل المدن الليبية.

وخلال الزيارة قدم عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية درع وشهادة تقدير إلى السفير الألماني تقديرًا لما ستقدمه المؤسسة الألمانية “جي آي زد” من مشروعات في التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات .

وتم خلال الاجتماع إطلاق عدد من المشاريع في 7 بلديات بالمنطقة الشرقية وهي بلديات وبنغازي والبيضاء وجالو واجخرة والبريقة وشحات .