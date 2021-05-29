سليمان بن صالح: البيرقدار التركي قادر على ضرب ما استعرضه حفتر في طلعة واحدة

قال سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن: “جيوش هذا العصر تقاس قوتها بالكيف وليس بالكم (العدد)، فمعظم جيوش الدول المتقدمة لا تستخدم هذه العربات التي يستعرض بها حفتر لأنها لم تعد تنفع في شيء وليس لديها أية أهمية قتالية في وجود الأسلحة الحديثة التي تعتمد بشكل كبير على تكنلوجيا الالكترون واشعة الليزر” على حد قوله.

أضاف بن صالح على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت: “حفتر بهذا الاستعراض الوهمي يريد أن يوهم الآخرين بأنه قوي، والحقيقة أن قوته كرتونية، والدليل على ذلك هو هذا العدد الكبير من السيارات التي أصطفت في طوابير وصفوف تصلح لأن تكون دعاية لشركة تويوتا وليس لاستعراض جيش لقوته، ثم إن خردة الطائرات التي شاركت في العرض والتي لم تستطع إكمال الاستعراض دون خسائر هي أكبر دليل على أن هذا الاستعراض وهمي وكرتوني الغرض منه مخاطبة العاطفيين وقليلي الفهم في أمور القوة العسكرية ليقتنعوا بأن حفتر لم ينسحب من طرابلس عن ضعف، ولم يكن فشل هجومه على طرابلس عن سوء تخطيط” على حد زعمه.

وواصل زاعماً: “أقولها بثقة العارف ببواطن الأمور أن ما استعرضه حفتر من سيارات وآليات تستطيع عشر طائرات مسيرة نوع بيرقدار في طلعة واحدة أن تبيد نصفها، لذلك لا تخدعنكم الصور المنمقة ولا الخطابات الحماسية فسلاح الروس في أرمينيا أنهته البرقدار في معارك إقليم نقورنو كارباخ في أيام وأرغمت قادته على الاستسلام” على حد تعبيره.