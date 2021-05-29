أبوراوي: زيادة مرتبات المعلمين ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7

قال نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، اليوم السبت، أنه تم التأكيد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على تضمين القانون رقم 4 لسنة 2018م في الميزانية التى سيقدمها للبرلمان بعد إجراء التعديلات عليها وفق ملاحظات أعضاء البرلمان.

أبو راوي، وفي تصريحات لصحيفة صدى الإقتصادية، أضاف: “الزيادة ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7، وأنهم في إنتظار اعتماد الميزانية بشكل رسمي بعد التأكيد من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، أي أن كل الأمور مطمئنة”.