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أبوراوي: زيادة مرتبات المعلمين ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، اليوم السبت، أنه تم التأكيد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على تضمين القانون رقم 4 لسنة 2018م في الميزانية التى سيقدمها للبرلمان بعد إجراء التعديلات عليها وفق ملاحظات أعضاء البرلمان.
أبو راوي، وفي تصريحات لصحيفة صدى الإقتصادية، أضاف: “الزيادة ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7، وأنهم في إنتظار اعتماد الميزانية بشكل رسمي بعد التأكيد من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، أي أن كل الأمور مطمئنة”.
أما بخصوص امتناع الحكومة قبل الاجتماع عن هذه الزيادة وتضمين قانون رقم 4 وقولهم انها قيمة مرتفعة قال: “هذه تصريحات غير رسمية لكن الاجتماع كان بحضور الرئيس ووزير المالية وأكدوا على أن القانون سيكون في الميزانية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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