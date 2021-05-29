الدبيبة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر السبت بعض أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، بحضور وزير الصحة السيد علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، حيث اطلع على أحوال المرضى، واستمع لبعض الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية خاصةً أدوية الأورام، وأعطى الرئيس تعليماته أن تقوم وزارة الصحة بالعمل على توفيرها بأسرع وقت، كما شدد على ضرورة توجيه الحالات المرضية التي يصعب علاجها بالمستشفى لوزارة الصحة ليتم علاجها بالخارج.

كما التقى الدبيبة ببعض العناصر الطبية العاملة بالمستشفى والتي أفادته بوجود نقص في العناصر الطبية المساعدة الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات التي يتلاقاها المواطنين.