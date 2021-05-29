الدبيبة يُوجّه بمعالجة نقص الأدوية في مستشفى طرابلس الجامعي

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزارة الصحة بالعمل على سد نقص الأدوية- خاصةً أدوية الأورام- في مستشفى طرابلس الجامعي بأسرع ما يمكن.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدبيبة لمستشفى طرابلس الجامعي، السبت، شملت بعض أقسام المستشفى، بحضور وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد اطّلع الدبيبة على أحوال المرضى، واستمع لبعض الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية خاصةً أدوية الأورام، وشدد على ضرورة توجيه الحالات المرضية التي يصعب علاجها بالمستشفى لوزارة الصحة ليتم علاجها بالخارج.

ولفت البيان إلى أن رئيس الحكومة التقى ببعض العناصر الطبية العاملة بالمستشفى، والتي أفادته بوجود نقص في العناصر الطبية المساعدة الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون.

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