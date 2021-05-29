المشير حفتر: الجيش حافظ على وحدة البلاد.. وهناك من يسعى للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه

شدد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على أهمية دور الجيش الليبي في دحر الإرهاب وضمان وحدة البلاد وسلامتها، مشيرا إلى أن هناك من يسعى إلى الالتفاف على الاتفاقات التي تم تحقيقها برعاية دولية.

وأكد المشير حفتر دعم القوات المسلحة للحل السلمي العادل، من خلال العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب، مجددا التأكيد على أن القوات المسلحة ستدعم المسار السلمي.

وحول المرحلة القادمة أوضح حفتر أن الوقت قد حان للعفو والمصالحة بين أبناء ليبيا، موجها التحية إلى كل الساعين من أجل السلام العادل.

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