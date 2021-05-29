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الدبيبة يصل إلى الجزائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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