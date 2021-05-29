جبريل أوحيدة: مليارات أُنفقت على المجرمين لم تبني جندياً واحداً مما بنتَه القيادة العامة

أشاد النائب جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، بالعرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

كتب أوحيدة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “مئات المليارات ذهبت هباء منثورا لحسابات المجرمين لم تبني جندي واحد بينما بالقليل مما تحصلت عليه القيادة العامة بني جيش له ترتيبه العالمي.. ويقولك اعتمد ميزانية للفاسدين”.

أضاف عضو مجلس النواب: “عرض عسكري مهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال .. فلا أمل ولا عزاء للمشككين والمتخاذلين والعابثين بالوطن”.