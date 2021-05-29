حفتر يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وحل الجماعات المسلحة

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم السبت، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، وحل الجماعات المسلحة التي تنتشر في البلاد.

وشدد المشير خليفة حفتر، على دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية في ليبيا.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، التمسك بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقال عقيلة صالح، في معرض لقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش “يجب أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب الليبي”.

ويوم الجمعة، وجه يان كوبيش، انتقادات لاذعة لبعض الأطراف الليبية التي حاولت الخروج عن محور الاجتماعات في ملتقى الحوار السياسي المتعلق ببحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي خطاب له في الملتقى الذي عقد عبر تقنية الفيديو، دعا كوبيش مجلسي الدولة والنواب للتشاور “دون تأخير” حول القاعدة الدستورية للانتخابات مشيرا إلى تجاوزات لأجندة الاجتماع الذي عقد على مدى يومين.

وأكد كوبيش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيح القاعدة الدستورية دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.

وقال المبعوث الأممي في كلمته: “كان لدي شعور أحيانا بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب”.