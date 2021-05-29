ليبيا

الجزائر / سعيد بركان |

29 May, 2021

حل رئيس الحكومة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، بالجزائر العاصمة مرفوقا بوفد وزاري ليبي كبير وهام.

وكان في استقبال رئيس الحكومة الوطنية الليبية، الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، فيما تعتبر زيارة دبيبة الأولى من نوعها منذ توليه المنصب.

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، قد ذكر في كلمته التي ألقاها صبيحة اليوم، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي أن رئيس الحكومة الليبي سيحل بالجزائر على رأس وفد وزاري كبير.